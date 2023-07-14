جامعة الأزهر تعلن عن رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات.. ينطلق غدا

أعلنت جامعة الأزهر، رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد (2023 - 2024م).

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل، من غدٍ السبت الموافق 15 من يوليو 2023م ولمدة أسبوعين، من خلال الرابط من هنـــا.

اختبارات القدرات لكليات الأزهر

وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التسجيل يبدأ السبت القادم الموافق 15 من يوليو الجاري 2023م ولمدة أسبوعين.

كليات جامعة الأزهر

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي يُشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات: القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.