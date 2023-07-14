جامعة حلوان تكشف عن تفاصيل اختبارات القدرات بكلياتها.. تبدأ غدا السبت

تستعد كليات جامعة حلوان، التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية؛ لبدء أعمال استقبال الطلاب غدا، حيث أعلنت الجامعة عن تفاصيل التسجيل للاختبارات وإجراءات الاختبارات.

خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات

أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15-7-2023 وحتى 27-7-2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس المعاد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان، وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

http:// kodrat.helwan.edu.eg/

وعند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني، قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء، وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثا: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال أحد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت) ماعدا «فوري».

رابعا: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الإلكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:

http:// kodrat.helwan.edu.eg/

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادسا: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعا: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.