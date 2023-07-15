«متتفزلكش مع الهضبة».. 5 تصريحات للموزع توما مع «الوطن»
كتب:
محمود الرفاعى
04:21 ص | السبت 15 يوليو 2023
توما
كشف الموزع الموسيقي توما، عدد من أسراره وأعماله الفنية الجديدة التي يجهز لها، خلال الفترة المقبلة، وتفاصيل علاقته بعدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي.
نرصد 5 تصريحات لتوما خلال حديثه مع «الوطن»
- أستعد لطرح عدد كبير من الأغنيات خلال فصل الصيف، مع نجوم الغناء، من بينهم عمرو دياب ومحمد حماقي وأصالة نصري وأحمد سعد وروبي وساندي.
- محمد حماقي عشرة عمري، وتعب كثيرا لكي يكون نجما من نجوم العالم العربي، وكل يوم يتعلم مما يحدث حوله.
توما: نجاح أحمد سعد حان وقته
- تجربة الغناء مع حماقي كانت جيدة، لكني لا أرى نفسي مطربا، لكني موزعا لحبي الشديد في الموسيقى، ولو وجدت فرصة ثانية مناسبة للغناء سأفعلها.
- العمل مع الهضبة حلم من أحلام أي فنان في تلك الصناعة، لكي تنجح مع عمرو دياب، متحاولش تتفزلك عليه، لأن لهي رؤية وشكل خاص له فى تلك الصناعة
- نجاح أحمد سعد تأخر كثيرا، وحاليا يستحق ما يحدث له، فهو فنان رائع وله مكانة كبيرة.