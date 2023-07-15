عاجل.. مصدر بالزمالك يعلن حقيقة ضم بن شرقي لصفوف النادي

بدأ نادي الزمالك التحرك في الوقت الحالي، للتعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع النجم المغربي، بعد فسخ تعاقده مع ناديه الإماراتي.

قنوات الكأس: صراع بين الوحدة والزمالك على التعاقد مع بن شرقي

وأشارت قنوات الكأس القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى نادي الوحدة السعودي والزمالك المصري، يتنافسان على التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن صفقة انتقال أشرف بن شرقي لنادي الزمالك، تتوقف على الاتفاق بين الطرفين على القيمة المالية، خاصة أن النجم المغربي يحصل على مبلغ مليوني و500 ألف دولار سنويا، وهو الأمر الذي يصعب على الأبيض الاتفاق عليه لحسم الصفقة بصورة نهائية.

الجزيرة الإماراتي يوجه الشكر لأشرف بن شرقي

ووجه نادي الجزيرة الإماراتي، الشكر للنجم المغربي أشرف بن شرقي، على الفترة التي قضاها مع الفريق، وجرى فسخ التعاقد مع اللاعب رسميا.