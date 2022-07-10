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تفاصيل 60 دقيقة لإقناع أشرف بن شرقي بالاستمرار في الزمالك

كتب:

محمود فؤاد
04:07 م | الأحد 10 يوليو 2022
أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل الزمالك، تفاصيل جلسة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق في حضور المغربي محمد أوناجم، لبحث ملف تجديد عقده مع الفريق.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أشرف بن شرقي، حسم قراره، وأخطر أمير مرتضى منصور، خلال الجلسة التي جمعتمهما سويا، واستمرت قرابة الساعة، بأنه سوف يرحل، ولا يرغب في تجديد تعاقده.

وأشار المصدر، إلى أن أمير مرتضى، حاول إقناع اللاعب بالاستمرار وطالبه بالتفكير في الأمر مرة أخرى.

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