إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص بينهم طفل بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

بالفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، «ش.ع.ج»، 18 سنة من قرية نصرة، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات، في حادث انقلاب سيارة، و«م.ب.ا»، 26 سنة، من قرية أريمون، بمركز كفر الشيخ، بتسمم، نتيجة تناول مادة غير معلومة.

كما أُصيب، «م.ج.م»، 45 سنة، من مركز كفر الشيخ، باشتباه كسور، و«أ.ك.ا»، 33 سنة، من مركز كفر الشيخ، باشتباه كسور، لسقوطهما من علو، فيما أُصيب الطفل، «ع.ع.ع»، عامين، من المحلة، بتسمم، لتناول مبيد حشري بطريق الخطأ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.