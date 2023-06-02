إصابة 5 مواطنين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب خلال الساعات الأخيرة من مساء الخميس، 5 مواطنين فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ.

بالفحص، تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، «م.أ.ي»، 32 سنة، من قرية صندلا، بمركز كفر الشيخ، و«ب.ع.م»، 32 سنة، من قرية صندلا، بمركز كفر الشيخ، والطفل «ج.ح.ل»، 10سنوات، بجروح وكدمات متفرقة، فى انقلاب سيارة.

كما أُصيب، «ر.ع.ع»، 35 سنة من قرية الحمراوي، بمركز كفر الشيخ، والطفلة «إ.م.ع»، 3سنوات ، من قرية الحمراوي، بمركز كفر الشيخ، بكدمات وسحجات متفرقة فى حادث انقلاب دراجة نارية.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.