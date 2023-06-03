إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان، اليوم السبت، في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بنطاق مراكز كفر الشيخ ودسوق والرياض، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول لاستقبال مستشفى كفر الشيخ العام 6 أشخاص مصابين في حوادث متفرقة بمراكز كفر الشيخ ودسوق والرياض.

وبالفحص تبين إصابة كل من «أ.ز.ي.أ»، 65 سنة، من قرية الحمراء، بمركز كفر الشيخ، و«أ.ع.ع»، 30 سنة، من مدينة سيدي غازي، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب دراجة نارية، كما أُصيب «س.ع.م»، 33 سنة، من مركز دسوق، بكدمات متفرقة، و«أ.ع.م»، 39 سنة، من مركز دسوق بجروح بالرأس وكدمات، في حادث دراجة نارية.

وأُصيب الطفلان «م.ب.ا»، 3 سنوات، من مركز الرياض، باشتباه تسمم لتناول مبيد حشري، و«ن.ا.ع»، 3 سنوات، من قرية الحطية بمركز كفر الشيخ، باشتباه تسمم لتناول مادة غير معلومة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.