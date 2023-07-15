حبس المتهم بقتل طليقته في الإسماعيلية بعد ضبطه وسلاح الجريمة

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحبس المتهم بقتل طليقته في التل الكبير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وسلاح الجريمة المستخدمة في الواقعة.

وواجهت جهات التحقيق في نيابة التل الكبير بالإسماعيلية، المتهم، بتحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة، وأقوال شهود العيان (كريمة المجني عليها)، وأسرتها من الشهود على الواقعة.

وكانت جهات التحقيق انتدبت الطبيب الشرعي، لتشريح جثمان سيدة الإسماعيلية بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، لمعرفة سبب الوفاة، وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.

القبض على المتهم

ورصد ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد، تحركات المتهم وهروبه لدى أحد أقاربه بنطاق قرية فنارة، التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء أحمد ياسر ومحمود عبدالفتاح وأحمد نصر وعادل المنفي معاوني مباحث التل الكبير، في القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، خلال اختبائه لدى أحد أقاربه بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

محام: المتهم سيواجه عقوبة الإعدام

قال محمد حسن المحامي، إن المتهم بقتل طليقته في الإسماعيلية، سيواجه عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التي تصل إلى الحكم بالإعدام.

وأضاف أن المتهم خطط لقتل طليقته، وأحضر سلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسدها، بحسب معاينة الشرطة والنيابة العامة، قاصدا إزهاق روحها والتخلص من حياتها.