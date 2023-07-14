خريطة انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسماعيلية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، عن عودة العمل في خطة الصيانة الصيفية مرة أخرى لاستكمال باقي المخطط خلال شهر يوليو الجاري في عدد من المناطق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة.

وتشهد المحافظة غدا السبت انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق على مستوى مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية بسبب أعمال الصيانة التي بدأت مع فصل الصيف تشمل 5 مناطق استعدادا لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع الكهرباء غدا السبت عن منطقة مساكن الزهراء بدائرة حي أول الإسماعيلية وبرج شبين الكوم بدائرة حي ثان الإسماعيلية، ومنطقة أرض المزادات بحي الشيخ زايد بنطاق دائرة حي ثالث الإسماعيلية.

كما تتضمن مناطق انقطاع الكهرباء، خط 4/16 بمنطقة القنطرة شرق وقوي محركة ومناطق سكنية بنطاق قرية ميت أبو الكوم بدائؤة مركز القنطرة شرق ومنطقة كيلو 11 التاسعة لقرية الفردان التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية.

انقطاع الكهرباء من التاسعة صباحاً

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية نشر علي صفحة المحافظة علي فيسبوك فإن انقطاع التيار الكهربائي سيتم من التاسعة صباح غد السبت ويستمر حتي الساعة الثانية ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهر يوليو تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.