إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصالحية

أصيب 10 أشخاص، في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصالحية، صباح اليوم الأربعاء، وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين.

وشهد مستشفى الصالحية المركزي في محافظة الشرقية، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع وصول مصابي الحادث، إذ استدعت إدارة المستشفى استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والطوارئ والعظام للتعامل مع مصابي الحادث وسرعة تقديم الدعم الطبي اللازم لهم للاطمئنان على صحتهم.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص قرب مفارق الصالحية اتجاه القنطرة، وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الشرقية بـ8 سيارات إلى مكان الحادث وسيارتين من مرفق إسعاف الإسماعيلية؛ لسرعة التعامل ونقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفيات القريبة من الحادث.

وقالت المصادر الطبية، إنه جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى الصالحية المركزي، فيما نقل مصاب واحد إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية والأشعات والتحاليل.

حالات غير مستقرة

وأشارت إلى أن 3 من المصابين في حادث الإسماعيلية في حالة غير مستقرة بسبب إصابتهم باشتباه نزيف داخلي في المخ والبطن وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، لافتة إلى أنه يتم إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة لهم، واستكمال الفحوصات الطبية لتشخيص الحالات قبل دخول أي منهم لفرق للعمليات.