في يوم ميلاد عاشق السينما.. ما سر انتقال سراج منير من الأدوار الجادة للكوميدي؟

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان سراج منير، الذي ولد في 15 يوليو عام 1904، واستطاع أن يخطف قلوب الجماهير خلال أعماله الفنية التي قدمها، في رحلة حياته القصيرة، التي لم تتجاوز الـ٥٤ من عمره، إذ ترك تجربة شخصية شديدة الثراء، تنقل فيها بين مصر وأوروبا.

ذكرى ميلاد سراج منير

حكايات وأسرار عديدة، كانت في حياة شرير السينما العاشق للفن، الراحل سراج منير، الذي ولد في محافظة القاهرة، وترك الطب من أجل حبه، إذ سافر إلى ألمانيا للدراسة الطب، لكن «نداهة» الفن كانت تجذبه من وقت لآخر، وساعده القدر على ذلك، عندما اضطر للعمل في الغربة ببلاتوهات السينما الصامتة، لتوفير المال اللازم للإنفاق على نفسه بجوار دراسته.

سر ترك سراج منير الطب

أخبر الفنان سراج منير عائلته أنه حصل على شهادة الطب، لكنه سيمارس مهنة التمثيل، إذ كانت بدايته الفنية مع الفيلم الصامت «زينب»، أمام الفنانة بهيجة حافظ عام 1930، ليتبعها بعدد كبير من الأفلام منها «سي عمر، أمير الانتقام، عنتر ولبلب، تمر حنة، نهاية حب، إزاي أنساك، علموني الحب، وداع في الفجر».

أدوار قدمها سراج منير

لم تتوقف مسيرة الفنان سراج منير مع الفن عند هذا الحد، لكنه قرر خوض تجربة الإنتاج السينمائي، من خلال فيلم قراقوش في خمسينيات القرن الماضي، من إخراج شقيقه، لكن لم يحقق الفيلم أية إيرادات، وخسر بسببه آلاف الجنيهات.

كان سراج منير يؤدى الأدوار الجادة في بداية عمله الفني، حتى أسند له زكي طليمات دورا كوميديا في مسرحية «شهرزاد»، فاكتشف في نفسه القدرة على أداء الأدوار الكوميدية، التي كان أشهرها دوره في فيلم «عنتر ولبلب».

حرص «منير» كل الحرص، على تقديم أدوار مميزة رصينة، حتى جاء زكي طليمات وأسند إليه دور «مخمخ» الشخصية الهزلية، فبمجرد علمه، ثار عليه ورفض تقديم الدور، لكن أصر «طليمات» على ذلك، وأنصاع له، ونجح نجاحا كبيرا، كما أنه قدم نحو مئة عمل فني، كلها أدوار مميزة، استطاعت أن تعيش عبر الأجيال.