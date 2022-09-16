أحلام أوائل الإعدادية.. دراسة الطب وعلوم الفضاء من أجل البشرية

استضاف برنامج «مصر تستطيع» عددا من أوائل الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات مصر، لمناقشة تجاربهم في العام الدراسي وكيفية المذاكرة لإفادة الطلاب من باقي السنوات الدراسية، وقدموا عدة نصائح للطلاب أبرزها طرق التعامل مع السوشيال ميديا وقت الدراسة والوقت المناسب لبدء المذاكرة.

وقالت روضة محمد، من أوائل الشهادة الإعدادية ببني سويف، إنها تحلم بأن تكون طبيبة، خاصة وأن دراسة الطب تحدي، وتتمنى معالجة المرضى وتكون سببا في شفائهم.

طبيبة أسنان أو عالمة فضاء

وأوضحت سلمى حجاج، من أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق المذاع على فضائية «dmc»، أنها كانت تذاكر من كتب المدرسة والكتب الخارجية والملخصات مع حل الأسئلة بشكل كبير للتدريب، ولكن الاعتماد الأول يكون على الكتاب المدرسي لأنه الأهم، متابعة «نفسي أكون طبيبة أسنان، ومع ذلك بفكر في دراسة علوم الفضاء».

ومن جانبه، أكد كريم رأفت من أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أن تعامل الأهل مع الطلاب يجب أن يكون بشكل محسوب، خاصة وأن تعاملهم بشكل شخصية الطالب منذ الطفولة، لافتا إلى أن التكنولوجيا له دور كبير في العلم وتوعية الطالب، وهناك طرق لعقاب الطالب المقصر بدون ضرب أو إهانة.

حلم الإعدادية.. تدريس الطب في الجامعة

وأشار إلى أن التركيز له دور كبير في النجاح والتفوق من خلال المذاكرة في مكان هادئ بعيدا عن المشتتات الصوتية مع تخصيص مكان محدد للمذاكرة في المنزل، موضحا أن نظام جلسات المذاكرة قائم على الحفاظ على التركيز من خلال تحديد وقت محدد ومنظم للمذاكرة، متمنيا أن يكون أستاذا بالجامعة لتدريس الطب لتعليم الطلاب مهارات الطب ويستكمل الدراسة في البحث واكتشاف العلاج.

وأكد الإعلامي أحمد فايق، أن الطالب حاليا يستوعب أكثر من الطلاب قديما بفضل التكنولوجيا بعدما أصبح الطفل لديه ثقافة أكثر من غيره في الأجيال السابقة.