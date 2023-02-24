رانيا علواني لـ قناة الحياة: قررت اعتزال السباحة أثناء دراسة الطب في أمريكا

قالت فراشة السباحة العالمية رانيا علواني، إنها قررت الاعتزال أثناء دراستها في أمريكا للطب، لمدة 5 سنوات.

وأضافت رانيا علواني خلال لقائها مع إيمان أبوطالب، في برنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»: «بحب الصلاة وقراءة القرآن وكنت أحضر دروس تجويد في أمريكا، وهذا سر تفوقي».

أجدادي شجعوني على السباحة

وتابعت رانيا علواني: «أجدادي كانوا متدينين جدا وكانوا يشجعونني في السباحة وخلعت الحجاب بعد ارتدائه 14 عاما وكنت محتاجة أقوي نفسي من الداخل».

وأوضحت رانيا علواني: «نفسي أرجع للحجاب تاني ولست جاهزة الآن».

وتابعت: «دخلت مجلس إدارة الأهلي تحت السن، في عمر 26 عاما، في عهد حسن حمدي.. حسن حمدي كان ديمقراطي جدا وإداري من طراز فريد وكان يسمع الأصغر أولا كما أن الأهلي حقق بطولات كثير في عهد حسن حمدي خاصة الكرة».

وواصلت: «لم أكن مجنبة طيلة 8 سنوات في مجلس الخطيب، كما أنني كنت في اللجنة الأولمبية لمدة 12 عاما، منها 8 بالانتخاب، ومتعودة على الانتقادات ولا توجد خلافات بيني وبين الخطيب».

لست محسوبي على العامري فاروق

واستكملت رانيا علواني: «كنت أجلس بجوار العامري فاروق في مجلس الأهلي، ولست محسوبة عليه».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة 8 مساءً، تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.