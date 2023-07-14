«القاهرة الإخبارية»: الديمقراطيون يخشون خسارة بايدن في الانتخابات الرئاسية

قالت فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن هناك حالة من القلق تسود أوساط الديمقراطيين بالولايات المتحدة، بسبب تباطؤ وتيرة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يقوض فرصته في المنافسة والفوز بولاية ثانية أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

اتصالات جرت بين الديمقراطيين والمتبرعين

وأوضحت القناة، أن هناك اتصالات جرت ما بين الديمقراطيين والمتبرعين مع أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مرشحون محتملون بدلا من الرئيس بايدن، والذي مواجه شكوكًا بعدم قدرته على هزيمة ترامب في السباق الرئاسي المقبل، كما كانت الكلمة التي تتردد في تلك الاتصالات هي «استعد»، حيث يحث كبار الديمقراطيين والمتبرعين المرشحين المحتملين بدلاء بايدن، بالتأهب لخوض السباق الرئاسي، حيث رجحوا بأن الرئيس بايدن لن يترشح فعليًا لإعادة انتخابه، على الرغم من الحملة التي تم الإعلان عنها.

الديمقراطيون يشعرون أن الوقت ينفد

وأفادت فضائية سي إن إن، بأن الديمقراطيين يشعرون أن الوقت ينفد بالفعل، وأن الافتقار إلى نشاط الحملة الأكثر قوة الذي يريدون رؤيته، هو مؤشر على عدم اكتراث الرئيس بايدن بإعادة انتخابه، وأوضحت الشبكة أن شعور القلق المسيطر على الديمقراطيين، يأتي مع الكشف عن جمع التبرعات للأشهر القليلة الأولى من حملة بايدن الانتخابية، غدًا السبت.