قوات «أحمد» الشيشانية تأسر 13 أوكرانيا في مدينة «باخموت» شرق البلاد

أوقعت كتيبة «أحمد» الخاصة الشيشانية، خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية في مدينة «باخموت» شرق أوكرانيا، وأشار القائم بأعمال رئيس «مقاطعة لوجانسك»، ليونيد باسيتشنيك، عبر «تليجرام»، إلى أسر 13 أوكرانيا، بالإضافة إلى الاستيلاء على 5 قطع من المعدات، دبابتان وسيارتان وعربة عسكرية مصفحة.

ومساء أمس الجمعة، قصفت القوات الأوكرانية، مدينة دونيتسك، 3 مرات، باستخدام 18 قذيفة من عيار 155ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

موسكو: ممثلو أوكرانيا يتصرفون وفقًا لمبادئ الرايخ الثالث

ووصف ممثل«موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، مزاعم العنف الجسدي الموجهة ضد جيش بلاده في أوكرانيا، الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة، بأنها لا أساس لها من الصحة، مضيفا في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، إن ممثلي أوكرانيا يتصرفون وفقًا لمبادئ أصنامهم من الرايخ الثالث «النازيون»، على حد قوله.

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في 2024، روبرت كينيدي جونيور، إن قرار جو بايدن، حول تعبئة قوات الاحتياط لتعزيز حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، كجزء من عملية «الوفاء الأطلسي»، استعدادا لحرب برية مع روسيا.

وأشار روبرت كينيدي جونيور، عبر «تويتر»، إلى استدعاء رئيس الإدارة الأمريكية، 3000 عسكري احتياطي لتعزيز القوات الأمريكية.

راماسوامي: يتعين إبرام اتفاق مع موسكو بشأن رفض انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

وقال مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فيفيك راماسوامي، إنه يتعين على «واشنطن» إبرام اتفاق مع «موسكو» بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوضح راماسوامي في منتدى نظمته وسائل الإعلام الأمريكية، أن على روسيا رفض تطوير العلاقات مع الصين، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي بيلاروسيا، وافقت الحكومة على بروتوكول بشأن التعديلات على الاتفاقية مع روسيا التي تم التوقيع عليه في موسكو في 2 مارس الماضي ومينسك في 3 من الشهر ذاته، بشأن قرض لبناء محطة الطاقة النووية، وفقًا لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية.