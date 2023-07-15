أماكن مبادرة «100 يوم صحة» بالسويس.. فرق ثابتة ومتحركة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة السويس، خطتها لمبادرة «100 يوم صحة» خلال الأسبوع الجاري، التي تتضمن أماكن عمل المبادرة، بالنسبة لمختلف الفرق الثابتة المتنقلة، متضمنة العديد من التخصصات، في إطار تعزيز اهتمام الدولة بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وحدد بيان مديرية الشؤون الصحية، خطة العمل لمبادرة «100 يوم صحة» الأسبوع الجاري، خلال الفترة من اليوم السبت، حتى الجمعة 21 يوليو، للفرق الثابتة بالوحدات الصحية، التي تغطي معظم أحياء محافظة السويس.

وجاءت خطة المديرية لمبادرة «100 يوم صحة»، للفرق والقوافل المتنقلة بعدد من الأماكن على النحو التالي:

- السبت: مركز طبي كبريت وسوق السبت.

- الأحد: مكتب صحة السويس ومستشفى السراج المنير.

- الاثنين: وحدة 24 أكتوبر بفيصل، جمعية البراهمة بالأربعين.

- الثلاثاء: مركز طبي مدينة التوفيق، والجمعية الخيرية القبطية.

- الأربعاء: وحدة قرية عامر بحي الجناين، ومستشفى السراج المنير بمنطقة الأربعين.

- الخميس: مركز طبي الصباح والإسعاف، بجوار مركز طبي مبارك.

- الجمعة: مركز طبي الصفا، مسجد عمر بن الخطاب بمدينة الصفا بحي عتاقة.

ومن الجدير بالذكر، أن المبادرة تقدم خدماتها للمواطنين، في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل السمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وفقا للإعلان المسبق عن الحملة.