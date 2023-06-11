«صحة السويس» ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى.. تكثيف الحملات الرقابية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد، استقبالاً لعيد الأضحى المبارك 2023، لتوفير الحماية الطبية وتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين سواء في المناطق السياحية بالعين السخنة أو بالحدائق العامة، خلال إجازة العيد.

اجتماع لصحة السويس بمديري إدارات الطبية

عقدت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، بمديري إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي، والصيدلة و التموين الطبي و القوافل العلاجية والمتوطنة، لوضع خطة التأمين الطبي لمحافظة السويس بمنطقة العين السخنة والقري السياحية لصيف عام 2023، وذلك لضمان توفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمصطافين و توفير خدمات الإسعافات الأولية، و تقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حوادث الطرق، وكذلك الاستعدادات اللازمة لتأمين إجازات عيد الأضحى المبارك

رفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات

ووجهت الدكتورة أمل رشدي، برفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنين وتمريض إضافة إلى توافر كافة المستلزمات والأدوية وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية

كما وجهت وكيل وزارة الصحة، الطب الوقائي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء قبل تقديمه للمستهلكين، إلى جانب تكثيف حملات صحة البيئة وحملات إدارة المتوطنة لمكافحة البعوض والحشرات، لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.