وفد «صحة النواب» ومحافظ السويس يتفقدون المجمع الطبي بـ«24 أكتوبر»

اصطحب اللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس، وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، ووفد من أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعايه الصحية، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، لتفقد مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية؛ للوقوف على مدى انتهاء أعمال التطوير والتجهيزات لأقسام المجمع، تمهيدًا لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في المحافظة، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى؛ لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات «بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر - أسوان».

تجهيز مجمع السويس الطبي

عرض الدكتور إسماعيل الحنفاوي مدير عام الرعاية الصحية في السويس، خطوات أعمال تجهيز مجمع السويس الطبي أمام وفد لجنة الصحة والمحافظ بتكلفه 4 مليارات جنيه على مساحة 35 ألف متر مربع بمدينة 24 أكتوبر، ويحتوي على 10 مبانٍ رئيسية منها أقسام الطوارئ والأشعة والتعقيم، وتستوعب 427 سريرًا بخلاف 110 أسرة عناية مركزة و54 حضانة، كما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة 26 مركزا طبيا على مستوة المحافظة.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس؛ لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في المحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى.

أعضاء لجنة الصحة بالنواب

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم