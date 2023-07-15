عاجل.. تفاصيل تعرض ميسي لـ حادث سير بالولايات المتحدة

عاش عشاق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حالة من القلق والترقب، على خلفية ما نشرته وسائل إعلام بريطانية، من نجاة لاعب نادي إنترميامي الأمريكي، من حادث مروري بالولايات المتحدة.

وكشفت وسائل إعلام، تفاصيل نجاة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من حادث مروري بولاية فلوريدا الأمريكية، وقالت إن سيارة لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي الجديد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجاوزت الإشارة الحمراء، أمس الجمعة، أمام تقاطع طريق «فورت لودرديل»، جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث كاد يتعرض لحادث مروري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن سيارة ميسي أحدث طراز من «أودي كيو 8» التي يبدأ سعرها بـ73 ألف دولار، وترتفع إلى 123 ألف دولار.

ظهور ميسي على ملعب درايف بينك مساء غدا الأحد

ومن المقرر، ظهور النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي مساء غدا الأحد، أمام جمهور ناديه الجديد إنترميامي الامريكي، المنضم إليه حديثا، على معقل الفريق «درايف بارك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

Messi went through a red light. Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



pic.twitter.com/mT8daiYK2g — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023

ووثقت وسائل إعلام أرجنتينية، وجود النجم ليونيل ميسي، بين الركاب داخل السيارة، أثناء تجاوزها الإشارة الحمراء.

وكانت صحيفة «ميرور» البريطانية، قالت في وقت سابق، إن لم يعرف إذا كان لاعب إنتر ميامي هو من يقود السيارة.

دخول ميسي ملعب التدريب بأوامر من المدير الفني لـ إنترميامي

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن السائقين انتبهوا إلى وجود سيارة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الأمر الذي حال دون تعرض البرغوث لحادث مروري خطير.

وفي وقت سابق، قالت قناة «تي واي سي سبورت»، إلى رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويدخل ملعب التدريب بأوامر من المدير الفني لفريق نادي إنترميامي تاتا مارتينو.