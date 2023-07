عاجل.. تفاصيل تعرض ميسي لـ حادث سير بالولايات المتحدة

عاش عشاق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حالة من القلق والترقب، على خلفية ما نشرته وسائل إعلام بريطانية، من نجاة لاعب نادي إنترميامي الأمريكي، من حادث مروري بالولايات المتحدة.

وكشفت وسائل إعلام، تفاصيل نجاة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من حادث مروري بولاية فلوريدا الأمريكية، وقالت إن سيارة لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي الجديد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجاوزت الإشارة الحمراء، أمس الجمعة، أمام تقاطع طريق «فورت لودرديل»، جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث كاد يتعرض لحادث مروري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن سيارة ميسي أحدث طراز من «أودي كيو 8» التي يبدأ سعرها بـ73 ألف دولار، وترتفع إلى 123 ألف دولار.

ومن المقرر، ظهور النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي مساء غدا الأحد، أمام جمهور ناديه الجديد إنترميامي الامريكي، المنضم إليه حديثا، على معقل الفريق «درايف بارك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

Messi went through a red light. Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



pic.twitter.com/mT8daiYK2g