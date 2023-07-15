ساديو ماني على أعتاب النصر السعودي.. التفاصيل الكاملة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، قد منحت الضوء الأخضر لمسؤولي فريق النصر السعودي، من أجل التفاوض مع النجم السنغالي ساديو ماني، لضمه خلال الأيام المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بايرن ميونيخ حدد 30 مليون يورو لبيع ساديو ماني

وأكدت الصحيفة، أن إدارة بايرن ميونيخ حددت مبلغ 30 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل ساديو ماني، إلى صفوف النصر السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، اجتمع يوم الخميس الماضي، مع عقد اجتماعًا، أمس، مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال ساديو ماني، في مدينة مايوركا بإسبانيا، وذلك لمعرفة طلبات اللاعب السنغالي من أجل إتمام الصفقة، وإنهاء الاتفاق مع إدارة بايرن ميونيخ.

صحيفة سعودية: النصر بدأ التفاوض مع بايرن ميونيخ لضم ماني منذ مايو

وأشارت إلى أن مسؤولي كتيبة «العالمي» قد بدأوا في التفاوض مع بايرن ميونيخ، بشأن ضم ساديو ماني منذ شهر مايو الماضي، لكن توقفت الصفقة بسبب حل مجلس إدارة النادي السعودي، وإجراءات عقد الجمعية العمومية، التي استمرت لمدة أسبوعين.

ويمتد عقد ساديو ماني لموسمين مقبلين مع فريق بايرن ميونيخ، لكنه أصبح خارج حسابات المدرب الألماني توماس توخيل، بعد مشادته مع زميله ليروي ساني في الموسم الماضي.