أين يعيش رونالدو بعد انتقاله لنادي النصر السعودي؟.. «ليس قصرا»

انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، بانتظاره قصر فخم كبير في العاصمة السعودية الرياض بعد انضمامه للدوري السعودي مؤخرًا، وأنّ القصر تصل قيمته لـ12.2 مليون جنيه إسترليني، ولكن أين يعيش النجم البرتغالي في الوقت الحالي؟

المهاجم البرتغالي يعيش حاليًا في جناح كامل خاص ببرج المملكة في العاصمة السعودية، وهو مكان يوفر إطلالة على جميع معالم العاصمة، في أكثر الأماكن جمالًا، ويتكون الجناح من 17 غرفة، يعيش بها هو وعائلته وأصدقائه ورجال الأمن، ويصل حجم أكبر غرفة في الجناح لـ3000 قدم، أي أكثر من 900 متر، وهو أفضل الأجنحة في برج المملكة المكون من 99 طابقًا، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جناح ملكي لرونالدو

الجناح الذي يعيش فيه كريستيانو رونالدو حاليًا، لا يمكن حجزه عبر الموقع الإلكتروني بل يطلب بشكل خاص، فهو يعد جناحًا ملكيًا، وبحسب «ديلي ميل»، فإن فاتورة رونالدو والوفد المرافق له ستتجاوز 250 ألف جنيه إسترليني عند المغادرة من الجناح، أي أكثر من 8 ملايين جنيه مصري.

ويضم جناح نجم النصر السعودي غرفة معيشة مرتفعة، ومكتبًا خاصًا وغرفة طعام وغرفة وسائط ومخزن، وتؤكد الصحيفة البريطانية أنه أكبر من معظم الأماكن التي عاش بها رونالدو عندما كان لاعبًا لمانشيستر يونايتد.

طعام كرستيانو رونالدو في برج المملكة

ولتناول العشاء، يمكن للنجم البرتغالي الاستمتاع بأفضل الأطباق من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط، مع وجبات خمس نجوم معدة خصيصًا لـ«رونالدو»، كما طلبت إدارة برج المملكة من الموظفين عدم طلب التصوير معه، وتمت مشاهدته يشكر عمال الفندق أكثر من مرة أثناء دخوله ومغادرته.