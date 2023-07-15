سيولة مرورية في القاهرة والجيزة.. وكثافات بسيطة على كوبري أكتوبر

حالة من السيولة المرورية، شهدتها معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وسط انتشار مُكثف من رجال الإدارة العامة للمرور.

وشهد كوبري الروضة، حالة من السيولة المرورية مع انتظام حركة السيارات في نفق الأزهر وسيولة في الاتجاهين، وتظهر سيولة مرورية أعلى الدائري.

كثافات مرورية متقطعة

كما ظهرت سيولة مرورية تحديدًا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم ومتجه إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، أما بالنسبة لمنطقة الكورنيش سنجد كثافات مرورية متقطعة من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد.

أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيشهد سيولة مرورية، وبالنسبة لكوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، سنجد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة أما المتجه إلى العباسية فهناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

الحالة المرورية على كوبري أكتوبر

وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، والأمر ذاته بالنسبة للمتجه إلى محور النصر ومدينة النصر وصولًا إلى المنصة، حيث ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولًا إلى الدائري.

وبالنسبة لشارع صلاح سالم ونفق الملك صالح، هناك كثافات مرورية نسبية.