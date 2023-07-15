المشدد 3 و5 سنوات للمتهمين بالتزوير في محرر رسمي بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أحد الأشخاص؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة إمبابة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت بمعاقبته بتهمة النصب بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ وإلزامه المصاريف الجنائية.

المشدد 3 سنوات

كما قضت بمعاقبة متهم آخر في ذات القضية بالاشتراك مع المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

التزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين «حسن. س»، «عمر. م»، مقيمين دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، قيامهما بالتزوير في محررات رسمية واستخراج كارنيه خاص بوزارة العدل ومنسوب للمتهم الأول.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم الثاني اتفق مع الأول عن طريق المساعدة في تزوير الكارنيه الخاص بوزارة العدل، وحرر المستند على غرار الصحيح.