محافظ المنوفية: تمويل 185 مشروعا لأنظمة الري الحديث بـ3 ملايين جنيه

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تسليم عدد 185عقدا ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 301 فدان بإجمالي تمويل ما يزيد عن 3 ملايين و386 ألف جنيه ، مشيرا إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية بين المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى للتعريف بأهمية تلك المبادرة القومية.

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم للتسهيل على المزارعين

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللازم لتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري، لافتاً إلى أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث والتي تساهم بدورها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه ، هذا وناشد المحافظ الراغبين فى الحصول على مزايا مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.

رفع القيمة التمويلية للمشروعات

جدير بالذكر أنه سبق وتم اتخاذ حزمة من القرارات ومنها، رفع القيمة التمويلية لمشروعات الري الحديث من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي وتخفيض سعر الفائدة من 7 % إلى 5,5 % ، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف.