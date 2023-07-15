شاب يقاطع أصالة خلال غنائها في حفل إسطنبول ويلتقط صورة معها

أحيت الفنانة أصالة، حفل إسطنبول بحضور جماهيري كبير، أمس، إذ، قدمت لهم عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة متنوعة ما بين الأغاني الجديدة والقديمة، لكن الحفل شهد واقعة مقاطعتها للغناء من قبل أحد الشباب لالتقاط صورة معها.

أصالة تحيي حفل إسطنبول

وخلال تواجد الفنانة أصالة على مسرح حفل إسطنبول تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حتى قرر أحد معجبيها الصعود للمسرح ليصافحها ويلتقط صورة معها ولكن حاول الأمن منعه بكل الطرق وهو الأمر الذي جعل أصالة تتدخل وتأذن له بالصعود على المسرح.

صورة تذكارية من أحد المعجبين

وصعد الشاب على المسرح والتقط صورة مع الفنانة أصالة وبعدها غادر المسرح، لتستكمل المطربة تقديم باقة من أروع أغانيها.

كما حرصت أصالة على تقديم أغنية خاصة لبلدها الشام، فقدمت أغنية «يا مال الشام»، وحرصت على الدعاء لها على خشبة المسرح فقالت: «عاشت الشام عاشت سوريا».