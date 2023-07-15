شاب يقاطع أصالة خلال غنائها في حفل إسطنبول ويلتقط صورة معها
كتب:
بسمة شطا
10:48 ص | السبت 15 يوليو 2023
أصالة
أحيت الفنانة أصالة، حفل إسطنبول بحضور جماهيري كبير، أمس، إذ، قدمت لهم عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة متنوعة ما بين الأغاني الجديدة والقديمة، لكن الحفل شهد واقعة مقاطعتها للغناء من قبل أحد الشباب لالتقاط صورة معها.
أصالة تحيي حفل إسطنبول
وخلال تواجد الفنانة أصالة على مسرح حفل إسطنبول تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حتى قرر أحد معجبيها الصعود للمسرح ليصافحها ويلتقط صورة معها ولكن حاول الأمن منعه بكل الطرق وهو الأمر الذي جعل أصالة تتدخل وتأذن له بالصعود على المسرح.
منعوه الحراس .. وطلعته— AZIZ (@abtalotaibi) July 14, 2023
فيه أطّيب منها مافيه ????#اصاله_في_تركيا #اصالة_في_اسطنبول pic.twitter.com/YKneLJQdeh
صورة تذكارية من أحد المعجبين
وصعد الشاب على المسرح والتقط صورة مع الفنانة أصالة وبعدها غادر المسرح، لتستكمل المطربة تقديم باقة من أروع أغانيها.
كما حرصت أصالة على تقديم أغنية خاصة لبلدها الشام، فقدمت أغنية «يا مال الشام»، وحرصت على الدعاء لها على خشبة المسرح فقالت: «عاشت الشام عاشت سوريا».
آميين يارووحي " ويحفظك لنا ????@AssalaOfficial— Wejdan•• (@wejdan99w) July 14, 2023
“#اصاله_في_تركيا #اصاله_في_اسطنبول pic.twitter.com/sxOpzAbwr9