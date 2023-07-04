أصالة تنعى علاء عبدالخالق: «طيب وخلوق.. الله يعين أهله»

نعت الفنانة أصالة المطرب الراحل علاء عبدالخالق، وذلك بمنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «‏فنّان خلوق وطيّب الله يرحمه ويعين أهله وحبايبه».

وكان نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق توفي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة، وجرى تحديد موعد تشييع جنازته من مسجد الشرطة بأكتوبر، ليكون عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

نجوم الفن والغناء نعوا علاء عبدالخالق

وحرص نجوم الفن والغناء على نعي علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة، وذلك بعدما أعلن الفنان حسام حسني نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعياً متابعيه بالترحم على صديقه الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق قد احتفل بزفاف ابنته قبل أشهر قليلة، وذلك بمشاركة عدد من أصدقائه من نجوم الثمانينات، وأبرزهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وعدد كبير من نجوم التسعينات.

وكان الفنان الراحل قد بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة، منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، قبل أن يترك الفرقة ويلتقي بحميد الشاعري ليبدأ مسيرة تألق خلالها في فترة التسعينات قبل أصابته بأزمة صحية أثرت على أحباله الصوتية وتوقف عن الغناء لسنوات قبل عودته مرة أخرى في الألفية الجديدة.