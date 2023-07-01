تفاصيل حفل أصالة وكاظم الساهر في المغرب الجمعة المُقبل

يترقب الجمهور المغربي، حفل أصالة وكاظم الساهر، يوم الجمعة المُقبل، وذلك في حدث استثنائي سيشهد العديد من المفاجآت الغنائية، إذ جرى الإقبال على الحجز بشكلٍ كبير، وتُقارب على النفاذ، حسبما أعلنت الشركة المنظمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت الشركة المنظمة، عن حفل أصالة وكاظم الساهر: «ندعوكم يوم 7 يوليو 2023 في كازابلانكا بالمغرب لأجمل ليالي هذا الصيف مع النجمين كاظم الساهر وأصالة نصري اللذان يجتمعان بسهرة من العمر ضمن حفلات Moments Nights Festival.. لا يفوتكم غناء القيصر وصولا».

أصالة عن كاظم الساهر: أعتبره قدوة لكثير من الفنانين

وأبدت الفنانة أصالة، حماسها الشديد لهذا الحفل المُرتقب، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية: «هذا اللقاء متشوقة له بشكلٍ غير عادي.. دايمًا فيه علاقة بيني وبين جمهور المغرب، لأنها بتاخد منحى آخر وبيحصل اندماج بيني وبينهم وهم بيوصلوني لمرحلة من السلطنة على المسرح».

كما تحدثت أصالة، عن مشاركتها كاظم الساهر، قائلة: «فخورة بكاظم، وأن هشاركه الحفل.. بحبه جدًا وبحترمه وبعتبره قدوة كبيرة لكثير من الفنانين».