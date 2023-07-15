نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دمشق، أنها ستقوم بإعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تحظى على اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الدولة العربية الشقيقة.

نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

وأشارت الوزارة، إلى أن الإعلان عن نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، يجرى بعد عدة أيام من انتهاء الامتحانات، مشيرة إلى أنه يجب على الطالب الحصول على درجة النجاح لتمرير هذه المرحلة التعليمية والانتقال إلى المرحلة الثانوية بسلام.

وتوضح نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، مدى إذ كان قدرات الطالب تؤهله للالتحاق بالمرحلة الدراسية التالية، حيث تقوم المدارس باختبار الطلاب في مجموعة من المواد الدراسية مثل العلوم والجغرافيا واللغة العربية والإنجليزية وغيرها.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

ومن جانبه، يهتم وزير التربية والتعليم في سوريا كثيراً بنتائج التاسع حيث يقوم بنفسه بجولات تفقدية عديدة لمراقبة عملية تصحيح امتحانات الطلاب وتسجيل الدرجات في كشوفهم، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، طرق الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023 بحسب الاسم ورقم الاكتتاب، على النحو التالي:

1- افتح موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــا.

2-وفي الخطوة التالية قم بالضغط على خدمة النتائج الامتحانية.

3- اختار نتائج التاسع في سوريا.

4- قم بإملاء البيانات التالية مثل المحافظة ورقم الاكتتاب أو الاسم.

5- في الخطوة الأخيرة قم بالضغط على كلمة إظهار النتيجة.