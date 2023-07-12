سوريا تصدر تقريرا عن السكان بعنوان «العودة والاستقرار.. حلب نموذجا»

أوضحت سوريا أن عدد السكان فيها حتى عام 2020 وصل إلى 22 مليون و500 ألف نسمة، مع تسليط الضوء على الواقع الديموجرافي والانعكاسات الاقتصادية للحرب على السكان.

وضع سوريا

وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية للأسرة والسكان، الأربعاء، بيانا بعنوان «العودة والاستقرار.. حلب نموذجا»، وتم الحديث عن وضع سكان سوريا خلال 5 فصول.

عدد سكان حلب

وذكرت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، سمر السباعي، في التقرير، أن عدد سكان مدينة حلب بلغ 4 ملايين و100 ألف نسمة مع تراجع معدل نمو السكان ومعدل الخصوبة الكلية، موضحة الخصائص الرئيسية لقوة العمل ومعدلات البطالة وآثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية، مع عرض اتجاهات المهاجرين للعودة والاستقرار في سوريا.

موضوعات تطرق لها التقرير

وعرضت المسؤولة في التقرير المجالات الديمغرافية والصحية والصحة الإنجابية والتحديات التي واجهت التطور السكاني في سوريا قبل الأزمة وبعدها، وطالب الحضور بإيجاد قاعدة بيانات ومنصة حقيقية تساعد الحكومة في اتخاذ قراراتها وإعادة تفعيل المرصد الحضري في مجلس مدينة حلب، بجانب العمل على الحد من هجرة الشباب والكفاءات العلمية، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وإيجاد نظام إحصائي جديد.