معلومات عن زعيم داعش أبو أسامة المهاجر بعد مقتله اليوم في سوريا

كشفت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأمريكي «سنتكوم»، عبر موقعها الموثق على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن مقتل زعيم داعش في شرق سوريا، الملقب بـ«أبو أسامة المهاجر»، اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، في غارة جوية تم تنفيذها بطائرات مسيرة، في وقت سابق أمس الأول الجمعة.

لا إصابات بين مدنيين في الغارة على داعش

وقال مايكل كوريلا، قائدة المنطقة العسكرية، إن الولايات المتحدة تتمسك بالتزامها بهزيمة داعش في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إشارات عن مقتل مدنيين في الغارة الجوية، ولا يزال التحالف المناهض لداعش يدرس تقارير عن إصابة مدني بالغارة.

واعتبر أن مقتل أبو أسامة المهاجر سيحد من قدرة داعش على تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» أهم المعلومات المتاحة عن زعيم تنظيم داعش أبو أسامة المهاجر، والتي جاءت على النحو التالي:

زعيم التنظيم الإرهابي أبو أسامة المهاجر

وفق المعلومات المتاحة عن مقتل الإرهابي أبو أسامة المهاجر، فإن لقبه «المهاجر»، مما يعني أنه ليس من سوريا أو العراق.

كما أنه أحد القيادات البارزة في التنظيم، ويرجح أنه الرجل الثاني في داعش.

وكان أبو أسامة المهاجر هو المسؤول عن إعادة بناء التنظيم الإرهابي شمال شرقي سوريا، حيث أطلق عليه لقب «والي»، لما يسميه التنظيم الإرهاربي «ولاية الخير» في سوريا، وكان يُعد ليصبح في منصب والي الشام.

واستهدفته القوات الأمريكية صباح يوم الجمعة 7 يوليو 2023، قرب مدينة الباب في سوريا، ولم تعلن حتى الآن كيف تم الاستدلال على مقتله، أو تفاصيل عن حياة زعيم داعش المقتول.