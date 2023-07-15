أحمد سعد يستعد بأغنيات جديدة لإحياء حفل قرطاج السبت المقبل

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل قرطاج يوم السبت المقبل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للأغنية الـ57 بدولة تونس، الذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى يوم 19 من شهر أغسطس المقبل، وهو ما روّج له عبر حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» معبرًا عن اشتياقه لرؤية جمهوره في تونس.

أحمد سعد يقدم أغنياته الجديدة في حفل قرطاج

ويقدم أحمد سعد خلال حفل قرطاج المقرر له الأسبوع المقبل، عددًا كبيرًا من أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرًا منها أغنية اختياراتي مدمرة حياتي، التي جاءت ضمن فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي المعروض حاليًا بالسينما، وحققت 13 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

13 مليون مشاهدة لأغنية اختياراتي مدمرة حياتي

واحتلت أغنية اختياراتي ، قوائم محركات البحث، واحتفل أحمد سعد بنجاحها عبر حسابه بمنات السوشيال ميديا، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

أغنية جديدة تجمع روبي مع أحمد سعد

ويستعد أحمد سعد خلال الأيام القادمة لطرح أغنيته الجديدة التي تجمعه لأول مرة مع الفنانة روبي، وانتهى من تصوير فيديو كليب الأغنية، وشوّق الجمهور لها بنشره صورة تجمعهما من كواليس تصوير الكليب معلقًا عليها بكلمة «قريبًا».