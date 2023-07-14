توافد الجمهور على حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

بدأ جمهور الفنان عمرو دياب، التوافد على حفله المقرر إقامته مساء اليوم في مدينة الساحل الشمالي، فى أولى حفلاته الصيفية لهذا العام.

يقدم دياب خلال حفله في الساحل اليوم، باقة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، التي يحبها الجمهور، منها أغنياته الثلاث الأخيرة «خلص على قلبي وقولي أسمي ويا ليل».

«يا ليل» تعتبر أول «ديو» غنائي بينه وبين نجله عبد الله، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، بميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

أغنية عمرو دياب الجديدة ونجله عبد الله

يذكر أن عمرو دياب، كان طرح مؤخرا أغنية «قولي اسمي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

قولي أسمي من كلمات أيمن بهجت قمر

أغنية قولي اسمي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.