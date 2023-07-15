محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي بتكلفة 4.8 مليار جنيه

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا موسعا، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع محور منفلوط العلوي، والذي يعد من أهم المحاور التنموية على النيل بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 73%.

محور منفوط العلوي

وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي، ومناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها، لاستكمال الأعمال وفقا للخطة الزمنية للمشروع.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع محور منفلوط الذي يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق وخلق مناخ جاذب للاستثمار، موجها بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ بالمشروع، وتسريع وتيرة العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له، فضلا عن إزالة أي معوقات تحول بين تسريع وتيرة العمل بالمشروع ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الهندسية والفنية المقررة.

سرعة تلافي الملاحظات

ووجه المحافظ كل الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق بسرعة تلافي الملاحظات لاستكمال باقي مراحل المشروع، مشيرا إلى متابعته المستمرة للمشروع وجولاته الميدانية للوقوف على سير الأعمال وتقديم كل أوجه الدعم.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المحاور تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مثل محور ديروط الحر، ومحور أبو تيج، ومحور منفلوط بنطاق محافظة أسيوط، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتسخير إمكانات المحافظة في هذا المحور التنموي الهام، الذي يسهل الانتقال من شرق إلى غرب النيل، بدلًا من استخدام المعديات النهرية، ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

معلومات عن محور منفلوط

ويبلغ طول محور منفلوط الجاري تنفيذه 41 كيلومترا، ويتكون من 2 حارة مرورية لكل اتجاه، بإجمالي عرض 29 مترا تقريبا، وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه، ويجري إنشائه من خلال تنفيذ عدد 20 عملا صناعيا، «9 كباري علوية، و5 تقاطعات سطحية، و11 بربخا» بمجموع أطوال 2600 متر، على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.

ويربط المحور بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم، مرورا بطريق الحوطا الشرقية، ويتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد «القاهرة - أسوان»، وترعة الإبراهيمية، ويعبر نهر النيل بمجرى مائي 260 مترا.