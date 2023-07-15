«تعليم مطروح»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلجنتي المعناوي الإعدادية بنين والجراولة للتعليم الأساسي شرق مرسى مطروح، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض

واطمأن، اليوم السبت، وكيل تعليم مطروح على سير امتحانات الدور الثاني 2023 في يومها الأول وسط أجواء هادئة، وجاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج، وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية دون تلقي غرفة عمليات المديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

انتظام وصول الأسئلة في 32 لجنة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، إنه اطمأن من رؤساء اللجان البالغ 32 لجنة على وصول صناديق الأسئلة إلى مقار لجان الامتحان في توقيتاتها المحددة سلفاً وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية التي أعدتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وانتظام أعمال امتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة.

متابعة مسار الامتحانات بغرفة العمليات

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج مظاريف الأسئلة من مراكز التوزيع الرئيسي إلى مقار لجان الامتحان بكل الإدارات التعليمية، وكذلك مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللواء خالد شعيب قائد الإقليم يتابع على مدار الساعة كل الإجراءات لضبط العملية الامتحانية والاطمئنان هاتفياً بصورة مستمرة على حسن سير الامتحانات وتوافر المناخ التربوي المناسب لأبنائنا الطلاب.

توفير المناخ المناسب باللجان

ونبه وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.