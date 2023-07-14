تعليم كفر الشيخ تستعد لعقد امتحانات الدور الثاني بدءا من غدا

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً بمديري الإدارات التعليمية الثلاث عشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، التي ستبدأ في منتصف الشهر الحالي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بكفر الشيخ

ويؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءًا من غداً السبت، الموافق 15 يوليو الحالي، وتستمر حتى الأربعاء، 19 يوليو، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءًا من السبت، 15 من يوليو وتستمر حتى الثلاثاء، 25 يوليو، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءًا من السبت، 22 من يوليو حتى الأربعاء، 26 يوليو.

وخلال الاجتماع الذي عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول وكيل الوزارة عدداً من النقاط الهامة، من أهمها التأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية «عام - فنى»، الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 9 أبريل 2016، والالتزام بنشرة الموانع رقم 1 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، كما شدّد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمُعلمين، مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجّه وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أولاً بأول، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، مع الاحتفاظ بالشيت الإلكتروني والشيت الورقي في مكان آمن وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي وعمل نسخة احتياطية للنتيجة وحفظها.

الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراح

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم، الاجتماع بالتوجيه بضرورة التأكيد على جاهزية جميع المدارس التي تُعقد بها الامتحانات إلكترونياً للصفين الأول والثاني الثانوي، ومراجعة موقف البنية التحتية والشبكات بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بالإدارات مع الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الإلكترونية.