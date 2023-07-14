انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في الإسماعيلية غدا

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني بامتحانات النقل وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

مناقشة استعدادات امتحانات الإسماعيلية

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تمت مناقشة كافة الاستعدادات لامتحانات الإسماعيلية المقرر لها أن تبدأ غدا السبت لامتحانات النقل الثانوي العام، فيما يؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءً من السبت 22 يوليو الحالي.

وقال بحيري أن الامتحانات تستمر حتى الخميس 26 يوليو فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءً من السبت التاسع والعشرين من يوليو حتى الخميس الموافق 3 أغسطس.

خطة أمنية لتأمين الامتحانات

وقال «بحيري» إنه جرى التنسيق مع أمن الإسماعيلية لوضع خطة تأمين المدارس ومبانٍ التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطبعة.

وعقد «بحيري» اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وشدد على عدم التصوير داخل اللجان، وعدم اصطحاب المحمول للطلاب – المعلمين، وإعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.