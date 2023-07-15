انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في كفر الشيخ اليوم

تنطلق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022 - 2023، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من خلال وضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

التشديد على عدم التصوير داخل اللجان

وجرى التشديد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمُعلمين، مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بكفر الشيخ

ويؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الدور الثاني بدءًا من اليوم السبت الموافق 15 يوليو الحالي وتستمر حتى الأربعاء 19 يوليو، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءًا من اليوم السبت 15 من يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 25 يوليو، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءًا من يوم السبت الموافق 22 من يوليو وتستمر حتى الأربعاء 26 يوليو 2023.