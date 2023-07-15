إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب صباح اليوم السبت 7 أشخاص من أسرة واحدة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبو سلطان التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية ونقلو جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

و أسفر الحادث عن نقل 3 مصابين إلى مستشفى فايد، هم نرجس ناير جرجس، 51 سنة، مقيمة بحي الزهراء مصر القديمة، مصابة بكدمة شديدة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وإخلاص مرزوق برسوم، 45 سنة، مقيمة في حي الزهراء بمصر القديمة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وساندي ميلاد برسوم، 11 سنة، مقيمة في مصر القديمة، ومصابة بكدمة بالكتف الأيسر.

وأصيب 4 مصابين رفضوا النقل والخدمة الإسعافية، هم كلا من مايڤن مينا فاروق، 3 سنوات، سحجة بالذراع الأيمن، وسوزيت ميلاد برسوم، 17 سنة، مصر القديمة، وكدمة بالكتف الأيسر وهاني فخري وهبة، 32 سنة مقيم بمنطقة مصر القديمة، مصابة بسحجة بالجبهة، ومريم كامل، 35 سنة، مصر القديمة، مصابة بكدمة بالذراع الأيسر.