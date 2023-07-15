«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة طوال الأسبوع

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، اليوم السبت، من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بمحافظة الإسماعيلية، طوال أيام الأسبوع بدءا من اليوم.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن المحافظة تتعرض اليوم، لطقس شديدة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الأسبوع، تبدأ غدا بالوصول إلى 38 درجة.

شبورة مائية وارتفاع الرطوبة في الإسماعيلية

قال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، إن الإسماعيلية تشهد شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى المحافظة.

وأضاف البيان، أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبها ارتفاع الرطوبة النسبية، مع هدوء سرعة الرياح على محافظة الإسماعيلية، الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الطوارئ تحذر المواطنين من التعرض للشمس

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في أوقات الذروة، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا.

وقالت إن درجات الحرارة، العظمى تصل إلى 38 درجة، و24 درجة للصغرى، فيما نصحت المواطنين، بضرورة شرب الماء بكميات كبيرة، والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وارتداء «كاب» لحماية الرأس من أشعة الشمس حال الخروج من المنزل.