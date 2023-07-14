مديرية النقل: رصف موقف الإسماعيلية العمومي وتطوير الميادين القريبة

قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية النقل والطرق في محافظة الإسماعيلية أن موقف الإسماعيلية الرئيسي يشهد أعمال تطوير ورصف للطرق الداخلية خلال الفترة الجارية باعتباره واجهة الزائرين للمحافظة وخاصة خلال فصل الصيف.

وأضاف «الشيمي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أعمال الصيانة والتكوين تشمل توسيع بعض مواقف الأقاليم، وعمل بوابات دخول وخروج جديدة لعمل سيولة مرورية للسيارات بعد زيادتها على مدار الأعوام القليلة الماضية.

الشيمي: الموقف أول واجهة للمحافظة

وقال «الشيمي»، إن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وجه برفع كفاءة الموقف العمومي لمدينة الإسماعيلية؛ حتى يكون واجهة مشرفة لأهالي وزوار المحافظة، بعد دراسة الاحتياجات الخاصة به.

وتابع أن المديرية ستقوم بتنفيذ أعمال الإنارة الكاملة للموقف خلال الأيام القليلة المقبلة؛ قور انتهاء أعمال الرصف حتى يظهر بالصورة اللائقة لمحافظة الإسماعيلية.

تطوير الميادين المجاورة للموقف

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن انتهاء أعمال تطوير وتجميل ميدان الدائري وشبين الكوم ومحور شارع العشريني الملاصقين للموقف ضمن خطة التطوير التي تشهدها بعض شوارع الإسماعيلية.

وقالت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، إن أقسام المشروعات والحدائق والمتنزهات والكهرباء بحي ثاني من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمداخل المدينة بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع شارع شبين الكوم.

وأضافت رئيس حي ثان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى دهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود وتم صيانة ماتور الري الخاص بالميدان، كما تمت زراعة الأحواض وتركيب أعلام ملونة فيما تضمنت الاعمال تطوير وتجميل المحور المثلث بمدخل شارع العشريني، حيث تم تغير البلدورات و تركيب بلاط إنترولوك كما تم زراعة 250 شتلة ونباتات لاستكمال الشكل الجمالي.