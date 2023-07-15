ضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء في يوم واحد.. والقبض على هارب من 352 سنة سجن

أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 1786 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، إلى جانب ضبط 13731 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 166 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، كما تمّ ضبط 98 قضية متنوعة وضبط مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بالدقي مطلوب التنفيذ عليه في 206 أحكام «شيك – نصب - تبديد» بمديريات أمن «القاهرة – الجيزة – أسيوط – الإسكندرية» بإجمالي مدد حبس 352 سنة، وكفالات أكثر من مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بصحتها.