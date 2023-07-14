ضبط موظف بتهمة سرقة كاميرات وآلات موسيقية من شركة في القاهرة

خضع المتهم في قضية سرقة كاميرات وآلات موسيقية من داخل شركة محل عمله في القاهرة، لجلسة تحقيق للادلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة كاميرات وآلات موسيقية من شركة

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من إحدى الشركات بدائرة القسم، يفيد بسرقة 2 كاميرا و3 آلات موسيقية من الشركة، وباجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بالشركة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الاجراءات، تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب انصراف العاملين بالشركة وغلقها، عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته، واستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

الموقف القانوني

وحول العقوبة المتوقعة على المتهم بالسرقة، يقول المحامي حازم محمد، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.