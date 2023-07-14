القبض على شخص بمدينة نصر بتهمة سرقة كاميرات وآلات موسيقية من شركة 

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة حملات أمنية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية ضد الخارجين عن القانون، تمكنت خلالها من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة 2 كاميرا و3 آلات موسيقية من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب انصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته واستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

- ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وتم بإرشاده ضبط جميع المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بقيامه ببيع بعض المشغولات الذهبية لعميله حسن النية مقابل مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.