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ضبط ‏90 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:53 م | السبت 15 يوليو 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 90445 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها التالي:

34110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

912 مخالفة السير بدون تراخيص.

17 مخالفة موقف عشوائي.

24 مخالفة لشروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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