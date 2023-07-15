القصة الكاملة لهدم مسجد السراجي في العراق.. عمره قرابة 3 قرون (فيديو)

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، أنها ستتخذ إجراءات قانونية لحماية «الإرث الحضاري» من أي تجاوزات، وذلك بعد أن قامت السلطات في محافظة البصرة الجنوبية بإزالة منارة مسجد السراجي التاريخي الموجود وسط المدينة.

هدم مسجد السراجي في العراق

وشدد وزير الثقافة العراقي، أحمد البدراني، في بيان نُشر على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، «نرفض ونمنع ونحول دون المساس بأي بناء يحمل سمة تراثية أو آثارية سواء كانت دينية أو مدنية».

أوضح البدراني أن هذه الأبنية الأثرية والتاريخية لا تعد ملكاً لأي جهة حكومية مثل ديوان الأوقاف أو أي وزارة أو هيئة أو محافظة، بل إنها تمثل ملكية للتراث الحضاري والثقافي للعراق.

وأضاف البدراني أنه سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحماية التراث الحضاري الكبير في العراق، وذلك بمواجهة أي تجاوز إداري أو شخصي يسعى لتدمير أي شيء آثري بشكل مقصود أو عفوي، مشيرًا إلى أن حادثة هدم منارة مسجد السراجي التي وقعت فجر هذا اليوم هي مثال على هذه التجاوزات.

وأثارت حادثة هدم جامع السراجي في منطقة أبو الخصيب جنوبي البصرة جدلا واسعا منذ ساعات الصباح الأولى، وتم تداول مقاطع فيديو تظهر عملية الهدم التي شملت منارة المسجد وأجزاء أخرى منه.

يمكن تشبيه هدم جامع #السراجى التراثي في #البصرة بفقدان الذاكرة…



لاننا لم نفقد مجرد منارة او مسجد هناك ، بل فقدنا تاريخاً كاملاً، وفقدنا حضارة و فقدنا شاهد على عمق اتصالنا بالارض.. pic.twitter.com/W2aVBYdIE5 — Omar Habeeb عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) July 14, 2023

العيداني: تشييد مسجد جديد

وفيما كان محافظ المدينة، أسعد العيداني، يقف مع مسؤولين محليين آخرين على مقربة من المكان، أعلن العيداني أن العملية جرت بالتنسيق مع الوقف السني، مشيرا إلى أن المسجد كان يقع في وسط شارع عام وتمت إزالته.

وشدد العيداني علي أن الحكومة المحلية في البصرة ستقوم بالفعل بتشييد مسجد جديد.

وأصدر ديوان الوقف السني بياناً أكد فيه أن عملية هدم منارة مسجد السراجي في البصرة تمت بطريقة تخالف الموافقة التي تم التوصل إليها معهم.

وأفاد البيان بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الديوان كان يتضمن تقطيع منارة المسجد وتفكيكها ونقلها بطريقة تحافظ على الآثار وتحافظ على مكانتها وتصون قيمتها التاريخية والحضارية.

تاريخ مسجد السراجي

- تم بناء مسجد السراجي في مدينة البصرة عام 1727م (1140هـ)، وهو يعتبر واحدًا من مساجد العراق التاريخية القديمة، حيث يتميز بعمارته الأثرية والتراثية المصنوعة من الطين اللبني.

- يغطي مسجد السراجي مساحة تقدر بحوالي 1900 متر مربع، ويقع في محلة السراجي بقضاء أبي الخصيب، وتم تجديد بناء الجامع في ثمانينيات القرن العشرين عن طريق متبرعين.

- آخر عملية تجديد لمسجد السراجي في عام 2002م (1421هـ)، ويتميز المسجد بمنارة أثرية بنيت بفخامة، ويضم مصلى واسع يبلغ عرضه 18 مترًا وطوله 11 مترًا، مما يجعله واحدًا من أوسع مساجد البصرة مساحةً.

- كان المسجد الكبير في البصرة يُعرف قديمًا باسمه «القديم»، قبل بناء المساجد الحديثة وجامع البصرة الكبير، وكانت أحد أسماء المسجد القديمة هي جامع مناوي لجم الكبير، نسبةً إلى قرية مناوي لجم التي كانت توجد في المنطقة وتوسعت لتشمل المسجد.