تشييع جنازة إمام مسجد توفي على المنبر بالإسماعيلية.. قرى كاملة في الجنازة

شيّع أهالي مركز ومدينة القصاصين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشيخ محمد عبده العنتيلي بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بعد وفاته ظهر اليوم أثناء خطبته الجمعة في أحد مساجد المركز.

وشارك في تشييع جنازة الشيخ محمد عبده أهالي قرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين وقرى الهيش والوابورات والجبل والعزب المحيطة بهم لما امتلكه الراحل من سمعة طيبة وعلاقات قوية مع الأهالي طوال السنوات الماضية.

جيرانه: كان حافظا للقرآن ومثالا للخلق الطيب

وقال إبراهيم عامر أحد جيران الشيخ محمد العنتيلي في مركز القصاصين إنه كان مثالا للخلق الطيب طوال حياته، وكان حافظا لكتاب الله ودائم الحفاظ على صلواته في المسجد خاصة صلاتي الفجر والعصر.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كان دائم الابتسامة في وجه الجميع وكان يحب أهل القرية الاستماع لخطبته»، مشيرا إلى أن خطبة اليوم الجمعة كانت عن أهمية الاستغفار وفضله العظيم قبل أن يسقط من على المنبر وينقل إلى المستشفى.

وتابع: «الجميع حزين عليه الصغير والكبير، والأطفال كانو يحبونه لابتسامته الدائمة وحثهم دائما على عمل الخير واحترام الكبير»، مشيرًا إلى أن جنازته رغم أنها كانت في الليل إلا أن الآلاف حرصوا على حضورها وجاءت أهالي قرى كاملة لتوديعه.

توفي بسكتة قلبية على المنبر

وقالت المصادر الطبية فى مستشفى القصاصين التخصصي في الإسماعيلية لـ«الوطن»، إن الشيخ محمد عبده توفي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية جراء إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، مشيرة إلى أنه وصل إلى المستشفى ظهر اليوم وتم إجراء الانعاش القلبي الرئوي له إلا أنه لم يستجب، مشيرا إلى أنه جرى إنهاء إجراءات المستشفى وتسليمه إلى أسرته لدفنه.