«الداخلية» تضبط 3 عصابات للسرقة والنصب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقة، وعلى رأسها ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (مبلغ مالي – مفك ) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب كسر الباب باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها.

ضبط 3 أشخاص في مدينة نصر

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك ، وأقروا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة وبتصرفهم في الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه لأحدهم بالسرقة.

ضبط 5 أشخاص في المقطم

ضبط (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم ( مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي وفور وصول المجني عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمون بالإستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب المغافلة والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.