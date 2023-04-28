رائحة كريهة تقود المباحث للعثور على جثة داخل شقة في قصر النيل

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة داخل شقة في دائرة قسم شرطة قصر النيل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

حارس العقار أبلغ الشرطة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من حارس عقار بدائرة قسم الشرطة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى محمد مصطفى، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود كسر، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.