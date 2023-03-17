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تصادم 3 سيارات ملاكي أعلى كوبري قصر النيل

كتب:

حاتم عبدالباسط
11:49 ص | الجمعة 17 مارس 2023
كوبري قصر النيل

كوبري قصر النيل

وقع حادث مروري أعلى كوبري قصر النيل، بتصادم 3 سيارات ملاكي منذ قليل، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية وجار رفع آثار الحطام وحصر الإصابات.

بلاغ الحادث

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، أعلى كوبري قصر النيل، وحدوث شلل مروري أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، ترافقها سيارات الإسعاف، وسيارات الونش لرفع حطام الحادث، وبالانتقال والفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي أعلى الكوبري وجار حصر الإصابات.

وتعمل الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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